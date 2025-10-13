الوفد سيعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين الدوليين

مناقشة أبرز التحديات والفرص لدعم الاستقرار الاقتصادي في الكويت والمنطقة

مشاركة «الوطني» تعكس دوره كشريك فاعل في الحوار الاقتصادي العالمي



أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، والتي تعقد بالعاصمة الأميركية واشنطن اعتبارا من الاثنين حتى 18 الجاري، وذلك ضمن حرص البنك على التواجد بأبرز المحافل الاقتصادية العالمية لمناقشة أهم القضايا التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمي والإقليمي.



ويترأس وفد البنك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ويضم كلا من نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الوطني للثروات فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة عمر بو حديبة، ومدير عام بنك الكويت الوطني - نيويورك راني سلوانس.



وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، سيشارك وفد بنك الكويت الوطني في سلسلة من الفعاليات والاجتماعات المهمة، كما سيجري عددا من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية.



ومن المقرر أن يناقش وفد بنك الكويت الوطني مع كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم عددا من المواضيع المحورية التي تشكل أولوية على الأجندة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة.



وسيشارك الوفد أيضا في الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي (IIF) الذي يعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 الجاري، والندوة المصرفية الدولية السنوية التي تنظمها مجموعة الثلاثين (G30)، إضافة إلى حفل الاستقبال الذي سيقيمه اتحاد مصارف الكويت لكبار القيادات المصرفية العالمية على هامش الفعاليات والاجتماعات، بحضور قيادات البنوك الكويتية وعدد من رؤساء البنوك العالمية والبنوك المركزية الأوروبية والعربية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة العالمية وصناع القرار. كما تتضمن مشاركات وفد بنك الكويت الوطني حضور حفل العشاء الذي ستقيمه سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح على شرف الوفد الكويتي المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهذا العام.



وتعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أكبر تجمع من نوعه على مستوى العالم، حيث يحضرها أكثر من 10.000 مشارك من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين.



ويعتبر هذا التجمع السنوي منصة فريدة لمناقشة السياسات الاقتصادية العالمية وتبادل الخبرات حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، فيما تكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.وتشمل المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات: آفاق النمو الاقتصادي العالمي والمخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم الأسواق، كما ستتم مناقشة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، وسبل إدارة الديون، كما ستكون قضايا التنمية والحد من الفقر محورا أساسيا للمناقشات، مع التركيز على السياسات الفعالة لدعم الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.



وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماع العديد من اللجان، أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، وغيرها، كما تعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية ومؤتمرات صحافية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.



ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال مشاركته السنوية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين على دوره كشريك فاعل في الحوار الاقتصادي العالمي، وحرصه على مناقشة التحديات والفرص مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في الكويت والمنطقة، إضافة إلى مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي العالمي، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير خدماته المصرفية وتعزيز قدراته على خدمة عملائه بكفاءة وفعالية.



كما تمثل هذه الاجتماعات فرصة ذهبية للتواصل مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية العالمية، والحصول على رؤى عميقة حول اتجاهات السوق العالمية وتوقعات السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى فهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتعامل معها بشكل استباقي.



ويتمتع بنك الكويت الوطني بحضور عالمي واسع يمتد عبر 13 دولة في 4 قارات، كما يتميز البنك بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني، بين معظم البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز». الجدير بالذكر، أن بنك الكويت الوطني يحرص على حضور المحافل الدولية ومثل هذه اللقاءات للاطلاع على آخر التطورات العالمية والأنشطة والفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي، حيث يعكس هذا الحضور التزامه بالمساهمة الفاعلة في الحوار الاقتصادي العالمي، وتعزيز دوره كجسر بين الأسواق المالية في الكويت والمنطقة من جهة، والأسواق المالية العالمية من جهة أخرى.