عبدالعزيز الشايع: خالص الشكر على ما قدماه للبنك خلال فترة عضويتهما.. ودورهما بتحقيق النجاحات الأخيرة

التكريم يجسّد قيم «بوبيان» المؤسسية.. والإنجازات تحققت عبر تكامل أدوار القيادات وتطوير القدرات المؤسسية



تقديرا لجهود قياداته التي كان لها دور بارز في دعم مسيرة البنك وتعزيز إنجازاته خلال السنوات الماضية، كرم بنك بوبيان عضوي مجلس الإدارة السابقين عدنان عبدالله العثمان، ووليد حمود العياضي، مثنيا على اسهاماتهما وجهودهما خلال فترة عضويتهما، ودورهما في النجاحات التي حققها البنك.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان عبدالعزيز الشايع عن بالغ شكره وتقديره للعضوين المكرمين، قائلا: «نتقدم بعميق الشكر للعضوين عدنان العثمان ووليد العياضي لما قدماه من دعم وجهود خلال فترة عضويتهما في مجلس الإدارة، ومشاركتهما الفاعلة في تحقيق ما شهدناه من نجاحات خلال الأعوام الماضية».



وأضاف خلال كلمته في حفل التكريم: «لقد شكل التزامكما بالحكمة في اتخاذ القرار، وحرصكما على التطوير، ودعمكما المستمر للإدارة التنفيذية والعاملين، الأثر الأكبر في ترسيخ مكانة بنك بوبيان وتعزيز ثقة عملائه وشركائه، وهو ما انعكس في النتائج المميزة التي حققها البنك على مختلف المستويات».



وأشار إلى أن هذا التكريم يجسد القيم المؤسسية التي يحرص بنك بوبيان على ترسيخها، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليرى النور إلا بتكامل أدوار القيادات، واستمرارية تطوير القدرات المؤسسية في مراحل مختلفة من رحلة النجاح، والسعي الدائم نحو تحقيق نمو مستدام يليق بتاريخ البنك ومستقبله.



واختتم الشايع كلمته، معربا عن تمنياته للمكرمين بمزيد من التوفيق والنجاح، مؤكدا أن بوبيان مستمر في ترسيخ مكانته الريادية وتعزيز رؤيته المؤسسية القائمة علـــى التطوير والابتكار والاستدامة.



من جانبهما، أعرب العضوان عدنان العثمان ووليد العياضي عن شكرهما وتقديرهما لإدارة بنك بوبيان على هذا التكريم، مؤكدين اعتزازهما بفترة انضمامهما لمجلس إدارة البنك، وما شهدته من تعاون مثمر أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي عززت مكانة بوبيان في القطاع المصرفي الكويتي والإقليمي، معربين عن تمنياتهما لمجلس الإدارة الجديد والإدارة التنفيذية بمواصلة مسيرة النجاح والريادة.



وشهد حفل التكريم حضور أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدد من قيادات الإدارة التنفيذية. يذكر أن عدنان العثمان انضم إلى مجلس إدارة البنك عام 2016، فيما انضم وليد العياضي عام 2021 عضوا مستقلا.