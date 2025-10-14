

مبارك الخالدي



يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم اختبارا حقيقيا اليوم عندما يلتقي مع منتخب المغرب للمحليين في مباراة دولية ودية تقام في السادسة مساء على ملعب العوير بنادي دبي، في إطار استعدادات الأزرق لمواجهة منتخب موريتانيا 25 من الشهر المقبل ضمن ملحق بطولة كأس العرب المقررة في قطر نهاية العام الحالي، والتي يتحضر لها أيضا منتخب المغرب، والمباراة هي الثانية للمنتخب ضمن فترة التوقف الدولي الحالية، حيث خسر في طشقند من منتخب أوزبكستان 0-2.



وكان المنتخب قد أجرى عددا من الحصص التدريبية منذ وصوله إلى مدينة دبي الجمعة الماضية تخللتها العديد من المحاضرات الفنية للبرتغالي سوزا.



ويسعى الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا لتفادي السلبيات التي صاحبت الأداء امام أوزبكستان على مستوى جميع الخطوط وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب قوي يضم مجموعة لافتة من اللاعبين على المستوى العربي والقاري.



ومن المتوقع ان يمنح سوزا الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا امام أوزبكستان للوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية وهم خالد ابراهيم ومحمد خالد وسلطان العنزي وناصر خضر واحمد الزنكي.



وفي المقابل يخوض منتخب المغرب المباراة قادما من فوز ودي على منتخب مصر «الثاني» 2-0، ما يشير إلى قوة الفريق بقيادة المدرب طارق السكتيوي والقائمة التي تضم أسماء بارزة من اللاعبين تنشط في الدوريات العربية والأوروبية في مقدمتهم عبد الرزاق حمد الله وأشرف بن شرقي ورضا سليم والحراس صلاح الدين شهاب ورشيد غنيمي وأيوب الخياطي.



إلى ذلك يختتم الأزرق تجمعه الحالي مع نهاية مباراة اليوم لتعود بعثة المنتخب غدا إلى البلاد تمهيدا لانضمام اللاعبين لأنديتهم لخوض منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري زين الممتاز.



ويتضمن برنامج إعداد الأزرق أيضا تجمعا آخر ينطلق في 10 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 20 منه بالعاصمة المصرية القاهرة، ويخوض المنتخب خلاله مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخبي تنزانيا وغامبيا.