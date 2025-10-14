

حقق المتسابق فارس رمضان من نادي الرياضات البحرية الكويتي المركز الأول في منافسات (ستوك روكي) ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم للموتوسيرف التي أقيمت في مدينة زادار الكرواتية.



وقال مدير لجنة المحركات في نادي الرياضات البحرية إبراهيم رمضان في تصريح إن البطولة التي انطلقت في 10 الجاري واستمرت منافساتها على مدار يومين شهدت مشاركة 96 لاعبا من 20 دولة.



وأشار إلى أن المتسابق فارس رمضان يعتلي الآن الترتيب العام لنقاط البطولة بعد ختام الجولة الرابعة ويتصدر ترتيبها حتى الآن.



وأضاف أنه متبق جولتان للبطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضات البحرية UIM وأن الجولة الخامسة ستكون في شنزين الصينية نوفمبر المقبل فيما ستكون الجولة السادسة والأخيرة في مكاو في ذات الشهر.