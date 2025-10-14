

هادي العنزي



تعاقد مجلس إدارة نادي الكويت مع لاعب الارتكاز الدولي الفرنسي جوفري لاوفيرجني (34 سنة)، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة للمشاركة مع الفريق في المنافسات المحلية والخارجية للموسم 2025-2026.



ويعد جوفري (2.1 سم) إضافة مهمة لبطل العرب، من شأنها تعزيز حظوظه في المنافسة على لقب «السوبرليغ» بمرحلتيه الخليجية والآسيوية، بالإضافة إلى المسابقات المحلية، ومن المتوقع أن يشركه المدرب الصربي في نهائي «كأس السوبر» أمام القادسية مساء غد الأربعاء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم. وقد سبق للعملاق الفرنسي اللعب في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، في صفوف «دنفر ناغتس»، و«سان انتونيو سبيرز»، بالإضافة إلى حصوله على الميدالية الذهبية والمركز الأول رفقة المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة (2013)، وتناقلت خبر انضمامه إلى «الأبيض» عدة وسائل إعلام عالمية.



وقد حجز الكويت مقعده في نهائي «السوبر» بعد تغلبه على القرين رابع الدوري الموسم الماضي 111-88، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، فيما تأهل القادسية إلى أولى بطولات الموسم الحالي بعد فوزه الصعب على كاظمة 94-93، في قمة كبيرة، امتدت لشوط إضافي خامس بعد تعادل الفريقين بنهاية الشوط الرابع 83 - 83، ليحسمها «الأصفر» لمصلحته بفارق نقطة واحدة فقط (94-93)، فيما سيلتقي كاظمة بنظيره القرين لتحديد المركزين الثالث والرابع في الـ 5:00 مساء غد على صالة الاتحاد.