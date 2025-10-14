

في تأكيد جديد على التزامها بدعم تنمية المجتمع وتعزيز مسيرة الابتكار التكنولوجي، أعلنت مجموعة الساير عن تجديد شراكتها الاستراتيجية للعام الرابع على التوالي في بطولة الكويت الوطنية للروبوتات، تأتي هذه الشراكة المستمرة لتؤكد على اهتمام مجموعة الساير برعاية المواهب الشابة ودعم الإبداع والابتكار في مجالات التكنولوجيا والروبوتات.



ومن خلال مشاركتها الفاعلة في البطولات والمسابقات والفعاليات التعليمية، تسعى المجموعة إلى إلهام الجيل القادم وتمكينه من اكتساب المهارات اللازمة لتعزيز فرص العمل المستقبلية في ظل التحول الرقمي المتسارع.



وقـال محمــد ناصـــر الساير عضو مجلس الإدارة ورئيـس لجنة الاستدامة: نشعر بالفخر في مجموعة الساير بمواصلة مسيرتنا مع بطولة الكويت الوطنية للروبوتات 2025–2026 كشــريك استراتيجــي، لتعزيز قدرات الشباب في مجالات التعلم التكنولوجي والابتكار فكل عام تسهم هذه البطولة في تقليص الفجوة بين التوجهات العالمية والمحلية في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، وتمنح المشاركين الكويتيين فرصة مميزة للاطلاع على المنصات العالمية للابتكار.



ويسعدنا أن نشهد هذا النجاح المتنامي بفضل التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص. ونقدر هذا التحالف الاستراتيجي بين قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم بجامعة الكويت، ووزارة التربية، والهيئة العامة للشباب، والمؤسسات الخاصة التي تبذل جهودا حثيثة لتمكين الشباب والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035.



بدوره، قال م. نهاد الحاج علي مدير مجموعة التميز المؤسسي في مجموعة الساير: تؤمن مجموعة الساير بأن الاستثمار في العقول الشابة المهتمة بالابتكار التكنولوجي والروبوتات هو استثمار في مستقبل المجتمع، فهؤلاء الشباب يمتلكون القدرة على إحداث تأثير إيجابي من خلال أفكارهم الجديدة ومهاراتهم التقنية، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تقدما واستدامة.



وتسلط مثـل هذه المبادرات الضـوء على أهمية الاستثمار فــي جيل المبدعين والمبتكرين من الطلبة، لما له من أثر إيجابي في إعدادهم لسوق العمل المستقبلي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة.