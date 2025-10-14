نتائج الاختبارات الأولية لبئر «جزة-1» أظهرت إنتاجاً استثنائياً تجاوز 29 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز و5 آلاف برميل مكثفات

سجل أعلى معدل إنتاج لبئر عمودية من طبقة المناقيش في تاريخ الكويت.. ويأتي استكمالاً للنجاحات المتتالية في الاستكشافات البحرية

طارق الرومي: الاكتشاف خطوة إستراتيجية ضمن رؤية «مؤسسة البترول» وشركة نفط الكويت لعام 2040

تسريع تطوير الحقول البحرية المكتشفة وإدخالها في منظومة الإنتاج بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي

نواف السعود: الاكتشافات تعكس كفاءة الكوادر الوطنية وجدارتها الفنية والمهنية بمجالات نفطية غير مسبوقة

أحمد العيدان: الإنجازات ثمرة لتجسيد التميز والعمل بروح الفريق.. وسنواصل السير نحو التطور والريادة

أعلنت شركة نفط الكويت عن تحقيق إنجاز استكشافي جديد في المنطقة البحرية الكويتية، تمثل في اكتشاف حقل جزة البحري للغاز الطبيعي، الذي سجل أعلى معدل إنتاج لبئر عمودية من طبقة المناقيش في تاريخ الكويت، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة في تطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد.



وقالت «نفط الكويت» إن هذا الاكتشاف يأتي استكمالا لسلسلة من النجاحات المتتالية في الاستكشاف البحري، والتي شملت سابقا اكتشاف حقل النوخذة في يوليو 2024، وحقل الجليعة في يناير 2025، ما يعكس التقدم النوعي في عمليات التنقيب البحرية.



وقد أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر (جزة-1) إنتاجا استثنائيا تجاوز 29 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، وأكثر من 5 آلاف برميل يوميا من المكثفات، مع تميز المكمن بانخفاض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، وخلوه من غاز كبريتيد الهيدروجين والمياه المصاحبة، ما يجعله من الاكتشافات النادرة بيئيا وتقنيا.



وتقدر المساحة الأولية للحقل بنحو 40 كيلومترا مربعا، فيما تشير التقديرات إلى وجود نحو تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأكثر من 120 مليون برميل من المكثفات، أي ما يعادل نحو 350 مليون برميل نفط مكافئ. وأكدت الشركة أن هذه الأرقام أولية، مع إمكانية زيادتها عبر التوسع في عمليات الاستكشاف في مكامن أخرى ضمن الحقل.



تطوير الحقول البحرية



وبهذه المناسبة، قال وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي: «يعد هذا الاكتشاف خطوة استراتيجية ضمن رؤية مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت لعام 2040، الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني وزيادة الإنتاج، حيث يجري العمل حاليا على تسريع تطوير الحقول البحرية المكتشفة وإدخالها في منظومة الإنتاج، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات الوطنية». من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود عن فخره بهذا الإنجاز قائلا: «إن هذه الاكتشافات تعكس كفاءة الكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها الفنية والمهنية في الخوض في مجالات نفطية غير مسبوقة، وتؤكد جودة البرميل الكويتي من حيث انخفاض الانبعاثات، ما يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد نحو اقتصاد مستدام ومستقبل آمن للطاقة».



كما أشاد الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان بجهود موظفي الشركة في تحقيق اكتشافات هيدروكربونية واعدة، مؤكدا أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لتجسيد قيم التميز والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن الشركة ستواصل السير نحو التطوير والريادة.