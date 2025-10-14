سيطرت فرق إطفاء من مراكز كبد والاستقلال والصليبخات والإسناد يوم أمس على حريق اندلع في مخزن يحتوي على مواد متنوعة قابلة للاشتعال في منطقة الصليبية الزراعية.



هذا، وباشرت الفرق مكافحة الحريق والسيطرة عليه، ولم يسفر عن أي إصابات تذكر.



من جهة اخرى، وجهت قوة الإطفاء العام في بروشور توعوي أمس جملة من النصائح إلى المواطنين والمقيمين لتجنب إلحاق الضرر بأطفالهم وتجنب الحرائق، وتضمن البروشور الذي نشرته «القوة» على منصة «اكس» الحرص على وجود بالغ برفقة الإطفاء وتجنب تواجد الأطفال من مصادر الكهرباء والحرارة وعدم ترك مصادر الحريق في متناول الأطفال وعدم تركهم في المسابح دون رقابة ومرافقتهم لدى التنقل بالمصاعد.



من جهة أخرى، نفذت قوة الإطفاء العام مساء أمس الأول حملة تفتيشية في سوق المباركية، حيث تهدف الحملة إلى رصد المحلات والمباني المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق. وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد (61) من الإخطارات والإنذارات لعدد من المنشآت والمحلات، وذلك بسبب عدم استيفائها للاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام.