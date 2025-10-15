نظّمت شركة البترول الوطنية الكويتية معرضا لمقتنياتها القديمة، بمشاركة فريق «أكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين»، وذلك بمناسبة مرور 65 عاما على تأسيسها.



واستمر المعرض الذي أقيم في المبنى الرئيسي للشركة بمدينة الأحمدي، لمدة 3 أيام، حيث افتتحه الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة خالد الخياط، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الشركة.



وبهذه المناسبة، أكدت نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة خلود المطيري أن الاحتفال بمرور 65 عاما على تأسيس الشركة هو احتفاء بتاريخ وطني حافل بالإنجازات، وتكريم لمسيرة العطاء التي سطرها العاملون والقياديون السابقون والحاليون بكل تفان وإخلاص. وتوجهت المطيري بالشكر لفريق «أكسبو 965» على مشاركتهم المتميزة التي أثرت المعرض بمقتنيات ووثائق تاريخية تجسد محطات مهمة في مسيرة صناعة النفط والغاز الكويتية، كما أثنت على إبداعات موظفي الشركة المشاركين بمقتنيات نادرة وأعمال فنية ومشغولات يدوية ومطبوعات قديمة، توثق مسيرة الشركة، وتبرز تطور عملياتها ومشاريعها منذ تأسيسها عام 1960.



وفي الختام، جرى تكريم فريق «أكسبو 965» تقديرا لمساهمته في إنجاح المعرض، فيما قام الفريق من جانبه بتكريم الشركة وأعضاء الفريق المنظم لهذه الفعالية المتميزة.