

مبارك الخالدي



خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من منتخب المغرب للمحليين في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على ستاد شباب الأهلي في مدينة دبي الإماراتية ضمن فترة التوقف الدولي.



سجل هدف المغرب عبدالرزاق حمدالله (45 من ركلة جزاء).



وحرص المدرب البرتغالي هيليو سوزا، على إشراك أكبر عدد من اللاعبين لمنحهم الفرصة والوقوف على مستواهم.



دخل «الأزرق» المباراة بتشكيل مكون من: خالد الرشيدي، عبدالوهاب العوضي، محمد خالد، خالد إبراهيم، خالد صباح، عذبي شهاب، جراح الهليلي، فواز عايض، سلطان العنزي، أحمد الزنكي وطلال القيسي.



ثم قام المدرب هيليو سوزا بإشراك عدد من اللاعبين منهم: الحارس عبدالرحمن عجاج وسعود القناعي وأحمد الظفيري ويوسف ناصر وناصر خضر وسلمان العوضي ورضا هاني ومعاذ الأصيمع وراشد الدوسري وفهد الهاجري وحسن حمدان، ومشاري غنام.



وكان «الأزرق» دشن تجمعه المتزامن مع فترة التوقف الدولي في مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان في العاصمة طشقند وانتهت بفوز المضيف 2-0، ويتضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب تجمعا أخير يقام في القاهرة 10 من الشهر المقبل ويستمر حتى 20 منه يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبي تنزانيا وغامبيا 14 و18 من ذات الشهر استعدادا لمباراة موريتانيا 25 نوفمبر في ملحق كأس العرب التي ستقام بالدوحة.



ومن المقرر أن يلتحق اللاعبون بتدريبات أنديتهم غدا تمهيدا لخوض منافسات الجولة الخامسة لدوري زين الممتاز بعد عودتهم من الإمارات اليوم.