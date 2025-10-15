

هادي العنزي



التقى مساء أمس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات مع منتخبنا الوطني للشباب (تحت 20 سنة)، في ختام تحضيراته النهائية لمواجهة مستضيفه اليرموك على ستاد عبدالله الخليفة في قمة مواجهات الجولة الـ 5 لدوري زين للدرجة الأولى المقرر إقامتها 20 الجاري.



ويتصدر الصليبخات الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، فيما يحل «أبناء مشرف» في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويسعى فريق المدرب البرتغالي انتونيو ميراندا بتشكيلته الخالية من الإصابات، للابتعاد بصدارة الترتيب على حساب أقرب منافسيه.



من جانبه، أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الصليبخات حمود ماجد أن البداية المتميزة للفريق جاءت بتعاون كبير من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري. وقال لـ «الأنباء»: «الصدارة المبكرة لم تأت صدفة أو بضربة حظ، بل هي نتاج خطة عمل واضحة المعالم، ولاعبين على قدر عال من المسؤولية والالتزام».



وأشار ماجد إلى أن مواجهة اليرموك في الجولة الخامسة للدوري لا تختلف عن سابقاتها، مبينا أن كل مباراة بالنسبة للصليبخات أشبه ما تكون بنهائي مستقل، مشيدا بالروح العالية التي أظهرها لاعبو «الأحمر» في التدريبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مما يؤكد عزمهم على مواصلة تحقيق أفضل النتائج.