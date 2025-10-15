انطلاقا من التزامه الراسخ بتمكين الشباب الكويتي ودفع عجلة التنمية الوطنية، يشمل بنك الكويت الوطني برعايته معرض «وظيفتي»، الملتقى الأكبر للتوظيف الذي ينظمه القطاع الخاص في الكويت.



وتأتي مشاركة الوطني في هذا المعرض كجزء من إستراتيجية البنك المتكاملة لدعم الكوادر الوطنية الشابة، حيث يهدف إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات وتأهيلها للانخراط بفاعلية في سوق العمل، وهو ما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 بزيادة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.



ويهدف المعرض الذي تقام فعالياته على مدار 3 أيام من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، إلى بناء جسور تواصل مباشرة وفعالة بين الشركات الكبرى في القطاع الخاص والشباب الكويتي الباحث عن فرص وظيفية، حيث يشكل المعرض منصة مثالية للخريجين الجدد والباحثين عن عمل للتعرف عن كثب على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، بالإضافة إلى الحصول على الإرشاد المهني اللازم لاتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة.



ولا يقتصر دعم البنك على التوظيف المباشر، بل يمتد ليشمل برامج تدريبية وتطويرية متكاملة تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في المستقبل، وتتضمن هذه المبادرات برامج متخصصة تهدف إلى تزويد الخريجين الجدد بالمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل الحديث.



كما ان رعاية بنك الكويت الوطني لمعرض «وظيفتي» ليست مجرد مشاركة في حدث سنوي، بل هي تأكيد على رؤية استراتيجية شاملة تضع تمكين الشباب الكويتي في صميم أولوياتها، وتسهم بفاعلية في بناء جيل مصرفي واعد قادر على قيادة مستقبل القطاع المالي في الكويت.



وتعكس مشاركة الوطني في مثل هذه الفعاليات التزامه العميق بمسؤوليته المجتمعية، وإيمانه بأن الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الكويت، كما أن البنك لا يقدم مجرد فرص وظيفية في إحدى أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة، وإنما يوفر مسارا ومستقبلا وظيفيا واعدا للشباب الكويتي الطموح.



ويتميز بنك الكويت الوطني بتقديمه لبيئة عمل مثالية وفريدة من نوعها تضاهي المعايير العالمية، تحت شعار «أكثر من مجرد مكان عمل»، وتعزز هذه البيئة ثقافة التنوع وتكافؤ الفرص، مما أدى إلى تحقيق البنك لأحد أعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين على مستوى القطاع.



ويوفر البنك لموظفيه مرافق متطورة تشمل صالة ألعاب رياضية وعيادة طبية داخلية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية والبدنية، إيمانا منه بأن الموظف السليم والمنتج حجر الزاوية في نجاح أي مؤسسة.



وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص البنك على تقديم مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المهنية، باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم البرامج التدريبية للشباب.