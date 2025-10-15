أعلنت «غوغل» أنها ستبني في الهند مركز بيانات ومركزا للذكاء الاصطناعي سيكون الأكبر لها خارج الولايات المتحدة، ووعدت باستثمار 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم. وقال توماس كوريان الرئيس التنفيذي لـ «غوغل كلاود»، في تصريح صحافي في نيودلهي «إنه أكبر موقع نبنيه خارج الولايات المتحدة، ويمثل استثمارا بقيمة 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة».



وقال وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو «إن هذه المنشأة تؤكد طموحات الهند وخططها في مجال الذكاء الاصطناعي».



في الأشهر الأخيرة، استقطبت الهند عددا كبيرا من اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي لكونها أكبر سوق في العالم نظرا لعدد السكان.



ويستخدم نحو 900 مليون هندي من أصل 1.5 مليار عددهم الإجمالي تقريبا، الإنترنت بشكل منتظم، سواء لأغراض شخصية أو مهنية، بحسب أحدث تقديرات هذا القطاع.



وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «أنثروبيك» الأميركية الناشئة أنها تعتزم افتتاح مكتب لها في الهند، معلنة أن الدولة الآسيوية باتت تحتل المرتبة الثانية بين البلدان الأكثر استخداما لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها «كلود».



وقال الرئيس التنفيذي لـ «أنثروبيك» داريو أمودي يومها إن «الهند خيار مثالي بفضل قاعدة المواهب التقنية الهائلة لديها ورغبة حكومتها بضمان استفادة المجتمع بأكمله من الذكاء الاصطناعي».



وعبرت «أوبن ايه آي»، إحدى أبرز الشركات المنافسة لـ «أنثروبيك»، عن اهتمامها بالسوق، وتعتزم افتتاح فرع لها في الهند بحلول نهاية العام.



ووقعت «بيربلكسيتي» من جانبها شراكة مع شركة «ايرتيل» الهندية للاتصالات.