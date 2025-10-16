الدوحة - فريد عبدالباقي



تتجه أنظار القارة الصفراء، اليوم، نحو العاصمة السعودية الرياض التي تستعد لاحتضان حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025، في مركز الملك فهد الثقافي، وسط حضور لافت من نجوم اللعبة ومسؤولي الاتحادات الوطنية، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية في آسيا.



ويحمل الحفل في نسخته الـ 29 طابعا خاصا كونه يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وستشهد الأمسية تكريم المتألقين في 20 فئة مختلفة تشمل اللاعبين والمدربين والحكام والاتحادات الوطنية، في ختام موسم 2024-2025 الذي مثل نقلة نوعية بعد اعتماد النظام الموسمي الجديد لبطولات الاتحاد الآسيوي.



وسيكون الاهتمام الأكبر منصبا على جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي يتنافس على نيلها 3 أسماء بارزة يتقدمهم نجم الكرة القطرية أكرم عفيف، لاعب نادي السد، الطامح لتسجيل إنجاز تاريخي بالتتويج بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2019 و2023، ليصبح أول لاعب آسيوي يحقق هذا الرقم، ولكنه يواجه منافسة قوية من النجم السعودي سالم الدوسري، قائد نادي الهلال، المتوج بالجائزة في 2022، ومن النجم الماليزي عارف أيمن، لاعب جوهور دار التعظيم، الذي خطف الأضواء محليا وقاريا خلال الموسم الماضي.



ومن المنتظر أن يكون الصراع على الجائزة في غاية السخونة، بعد نجاح كل من عفيف والدوسري في قيادة منتخبي بلديهما إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ قاد عفيف «العنابي» القطري للتأهل بجدارة بعد تصفيات مميزة على حساب الإمارات وعمان، فيما واصل الدوسري تألقه مع «الأخضر» السعودي، مسهما في تأهله للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخه على حساب العراق وإندونيسيا، ليمنح المنافسة بين النجمين بعدا إضافيا يعكس مدى تطور كرة القدم الخليجية على الساحة الآسيوية.



وسيتم خلال الحفل كذلك توزيع جوائز أخرى، من بينها أفضل لاعب محترف خارج القارة، وأفضل لاعبة آسيوية، وأفضل لاعبة محترفة خارج آسيا، إلى جانب جوائز الشباب والحكام والاتحادات الأهلية، بالإضافة إلى جائزة ماسة آسيا التي تمثل أرفع وسام يمنحه الاتحاد القاري تقديرا للإسهامات البارزة في تطوير كرة القدم الآسيوية.