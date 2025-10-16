القاهرة ـ محمد سامي



دخل فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا مرحلة التركيز القصوى استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفيدرالية في لقاء كأس السوبر الأفريقي المقررة إقامته مساء السبت المقبل في الـ8 مساء بتوقيت الكويت على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي)، حيث يخوض «السماوي» حاليا تدريباته بمعسكر مغلق بالقاهرة تحت قيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يوريتيتش أملا في حصد ثاني لقب قاري في تاريخ النادي، على أن يؤدي الفريق مرانه الختامي غدا الجمعة في الـ7 مساء على ملعب المباراة.



ويمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار لبطل السوبر، مقابل 250 ألف دولار للوصيف.



من جانبه، يكثف الجهاز الطبي لبيراميدز جهوده لتجهيز الرباعي المصاب محمود زلاكة، أسامة جلال، رمضان صبحي وكريم حافظ أملا في لحاقهم بالمباراة، ويسعى الجهاز الفني للاستفادة من جميع العناصر الأساسية، خاصة أن المواجهة تحمل طابعا ثأريا بعد خسارة بيراميدز أمام الفريق المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية 2020 بهدف دون رد.



أما على صعيد الأرقام، فيحمل الأهلي المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، يليه الزمالك بـ5 ألقاب.