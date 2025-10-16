انطلاقا من حرص البنك الأهلي الكويتي على تعزيز حضوره في أوساط الطلبة، أقام البنك جناحا في كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW)، لتعريف الطلاب على مميزات حساب الطالب A+.



وصمم حساب الطالب A+ للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، ويمنحهم العديد من المزايا الحصرية بما يشمل الحصول على تذاكر سينما مجانية من فوكس سينما، وبطاقة مسبقة الدفع مجانا والعديد من الخصومات على مدار العام.



وأتاحت هذه الفرصة لموظفي البنك الأهلي الكويتي التواصل مباشرة مع الطلاب وعرض المزايا الفريدة والحلول المخصصة التي يقدمها لهم، بما يساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال وتحقيق أهدافهم الأكاديمية.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي «سعداء بتقديم حساب الطالب A+ إلى الطلاب في كلية القانون الكويتية العالمية في الكويت، مما ساعدنا على التعرف بشكل أفضل على ما تحتاجه هذه الشريحة من العملاء، من أجل تقديم تجربة مصرفية مميزة وسهلة على جميع المستويات».



وأكدت معرفي أن إقامة جناح البنك في الكلية يعكس التزام البنك الأهلي الكويتي بفهم وتلبية الاحتياجات المحددة للطلاب، والتفاعل المباشر معهم في الحرم الجامعي وبناء علاقات طويلة الأمد وخلق الوعي حول الحلول المالية المتاحة لدعمهم ومساعدتهم في الحصول على أفضل المنتجات المصرفية التي تواكب التطورات على هذا الصعيد.



وشددت في نهاية تصريحها على تطلع البنك الأهلي الكويتي إلى تعزيز حضوره في الجامعات المتواجدة في دولة الكويت، وزيادة جهوده لدعم الطلاب بالمنتجات والخدمات المالية المبتكرة، ومواصلة التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة لتعزيز وعي الطلاب المالي وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية صحيحة.