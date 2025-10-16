علي إبراهيم



أقرت الجمعية العمومية غيـر العاديــة لشركـــة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا» أمس، على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتيح لها التحول إلى شركة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.



وعلى هامش الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة صالح السلمي، إن هذا القرار الاستراتيجي يأتي في إطار التوجه العام للشركة نحو تعزيز التزامها بالقيم الإسلامية وتطوير نموذج أعمالها بما يتماشى مع متطلبات جميع المستثمرين الذين يفضلون التعامل وفق الضوابط الشرعية.



وأضاف ان «إيفا» ستباشر خلال المرحلة المقبلة استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، كما سيتم تشكيل هيئة شرعية مستقلة تتولى الإشراف على أعمال الشركة والتأكد من التزامها الكامل بأحكام الشريعة في جميع معاملاتها وأنشطتها.



وأكد السلمي أن التحول إلى شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يعكس رؤية «إيفا» لتحقيق تنمية مستدامة وقائمة على القيم والمسؤولية الشرعية والاقتصادية، موضحا أن جميع التعاملات من بعد عملية الهيكلة كانت متوافقة مع الشريعة مما يسهل عملية الانتقال وأن تتم بسهولة ويسر.



وشدد على أن التحول إلى شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يعد خطوة تاريخية ومحطة محورية بمسيرة الشركة، يأتي تلبية لتطلعات كثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بشركات خاضعة لأحكام الشريعة، ومنذ إعادة الهيكلة كل معاملاتنا المالية متوافقة مع أحكام الشريعة ومع بنوك إسلامية.



وأضاف: «عند دراسة التحول لشركة متوافقة مع أحكام الشريعة وجدنا أن التحول سيكون مفيدا للكل، مفيدا للشركة بالالتزام بهذا الجانب وكذلك مفيدة للشريحة التي تتعامل مع الشركات الإسلامية وكذلك التي تتعامل مع كل الاستثمارات الموجودة بسوق الأوراق المالية، وبالتالي لا ضير على الشركة ومساهميها بأن ننتقل للموافقة مع أحكام الشريعة».



وحول المنافسة بين الكيانات التقليدية والإسلامية، قال السلمي: «نحقق متطلبات الكثيرين والكويت منفتحة، وتعمل مع الكل، ونحن بلد رأسمالي منفتح على الجميع، وبالتالي وجود أدوات متعددة لصالح الكل والبلد بالنهاية، فهي قيمة مضافة لاقتصادنا الداخلي والكلي كذلك، بالتالي عملية التنافس لصالح الجميع».



وحول الاكتتاب في مشروع أم الهيمان، قال: «الأمر لا يخضع لنا، نحن مساهمون ومستمرون في شركة ام الهيمان، وهذا العمل قمنا فيه 100% تقريبا، وما بقي الآن عملية الاكتتاب وهي خاصة بهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي بدورها وفق التعاقد والقانون هي التي ستقوم بإدراج هذه الأسهم بسوق الأوراق المالية والقيام بعمليات الاكتتاب للمواطنين مثل التجربتين السابقتين، وبالتالي بالنسبة لنا نحن ننتظر».



وتابع قائلا: «أم الهيمان شركة ممتازة وقمنا بالدور رغم جائحة كورونا التي أخرتنا نحو 13 شهرا، ومع ذلك قمنا بالعمل الذي يعد أيقونة، وأنا كمواطن كويتي قبل ان أكون مسؤولا في الشركة أفتخر بما تحقق، لأن هذا كان من المفترض أن يحدث قبل 40 سنة».