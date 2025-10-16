هادي العنزي



صعد القرين الى منصات التتويج لأول مرة في تاريخه في السن العام لكرة السلة، بعدما حل في المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة «كأس السوبر» في نسختها الـ 11، إثر تغلبه على كاظمة 93-92 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، فيما حل «البرتقالي» بالمركز الرابع.



بدا كاظمة أكثر رغبة في حسم الأمور مبكرا ومنذ البداية، بقيادة «المايسترو» أحمد البلوشي، وإلى جانبه الأميركي فيل غرين، عبدالله إبراهيم، وعبدالعزيز فالح، بالإضافة لمحترفه الصربي ميكوفيتش الذي سيطر على منطقة «تحت السلة» دفاعا وهجوما، فيما تحمل الأميركي إليجا لوف عبء عدم اتساع فارق النقاط بتسديداته «الثلاثية» واختراقاته المدروسة، لينتهي الربع الأول بفارق 5 نقاط لكاظمة (22-17).



اجتهد «شباب القرين» عادل السعيد، أحمد الفودري، عبداللطيف الفرج، وطلال الخميس في الربع الثاني ليعادلوا النتيجة بـ 34 نقطة لكلا الفريقين قبل نهاية النصف الأول من المواجهة بثلاثة دقائق، لكن خبرة البلوشي حضرت ليخطف كرة من السعيد ويسجل ويمرر أخرى لينتهي الربع الثاني بفارق 4 نقاط لمصلحة كاظمة (42-38). ولم يظهر الأميركي كيفن غوميز بمستواه المتوقع.



تغير الحال في النصف الثاني من المواجهة بعدما أخذ لاعبو المدرب الوطني يحيى كليب بالمبادرة، ليتقدموا بفارق 4 نقاط (54-50)، وبدا أن كاظمة يفتقد بشدة لجهود عبدالرحمن السهو، ويوسف بورحمة، وازدادت الإثارة في الدقائق الأخيرة من الربع الثالث، حيث تمكن القرين من الخروج متقدما بفضل تألق كريستيان لامار مالوري 70-65.



تعادل الفريقان في بداية الربع الحاسم بـ 74 نقطة لكل منهما، ثم بـ 81، وبعدها بـ 86 في آخر دقيقتين، وتمكن «شباب القرين» والمحترفان لوف ولامار من حسم النتيجة لمصلحتهم في الثواني الأخيرة.