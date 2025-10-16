قال سامي شريف زميل جمعية الخبراء الاكتواريين الأميركية وعضو الأكاديمية الأميركية للاكتواريين الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، إن التأمين مع الادخار يعتبر من المنتجات التأمينية التي تجمع بين الحماية والادخار، ويضمن تعليم الأبناء حتى في حال غياب المعيل.



ويصمم هذا المنتج خصيصا لتأمين مستقبل الأبناء، ويهدف إلى مساعدة الأسر على التخطيط لتغطية تكاليف التعليم الجامعي أو أهداف مالية أخرى، دون التعرض لمخاطر تقلبات السوق أو الظروف الطارئة، ويقدم نموذجا تأمينيا يعرف باسم التأمين مع الادخار (Endowment)، حيث يضمن مبلغا ماليا محددا في نهاية مدة التأمين، مع تقديم تغطية فورية في حال وفاة المعيل خلال فترة العقد، ما يتيح للعائلة الحصول على المبلغ المتفق عليه دون تأثر بالخسائر أو التأخير.



فعلى سبيل المثال، يتيح البرنامج لوالد في سن الخامسة والثلاثين، يرغب في ادخار 20 ألف دينار لتعليم ابنه بعد 15 عاما، دفع قسط سنوي ثابت قدره 1000 دينار، وفي المقابل تلتزم الشركة بدفع المبلغ نفسه عند نهاية المدة، أو فورا في حال وفاة الأب خلال فترة العقد.



ويتميز البرنامج بعدة مزايا، أبرزها: ضمان المبلغ المستهدف سواء بقي المؤمن عليه على قيد الحياة أو وافته المنية خلال المدة، وحماية مالية فورية تبدأ من أول يوم في الوثيقة، مرونة في تحديد المدة والمبلغ، وإمكانية الحصول على أرباح تكميلية بناء على أداء المحفظة التأمينية للشركة، إلى جانب راحة البال والاستقرار المالي للأسرة.



وأكد شريف أن البرنامج يستهدف بشكل خاص الأفراد ذوي التوجهات المحافظة، الذين يبحثون عن الأمان المالي دون المخاطرة برؤوس أموالهم، مشيرا إلى أن الخطط يمكن تخصيصها لأهداف مختلفة، مثل التقاعد، الزواج، تمويل مشروع، أو شراء منزل، وليس فقط التعليم. ويأتي هذا المنتج لتعزيز ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل، ومساعدة الأسر على التعامل مع المستقبل بثقة، من خلال حلول توفر الأمان المالي والوضوح في تحقيق الأهداف الحياتية.