أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي أن القطاع الصناعي أصبح اليوم محركا رئيسيا للتنويع الاقتصادي وعنصرا محوريا في بناء اقتصادات قوية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا الأمر. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع التحضيري (47) لوكلاء وزارات الصناعة بدول الخليج، والذي عقد بالكويت أمس استعدادا لاجتماع لجنة التعاون الصناعي بدورتها الـ55، حيث أوضح الجحيدلي أن المرحلة الحالية تحتم مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية واغتنام الفرص الواعدة التي تتيحها الثورة الصناعية والتقنيات الحديثة. وذكر بالقول: «اجتماعنا اليوم يأتي امتدادا لمسيرة متميزة من العمل الخليجي المشترك في القطاع الصناعي، تلك المسيرة التي تشهد نموا متواصلا وتطورا ملموسا انعكاسا للرؤية الحكيمة لقياداتنا الرشيدة التي أولت الصناعة أولوية كبرى في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة».



وبين أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعنا هذا تمثل خطوات عملية نحو تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين دول المجلس وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية بما يدعم استدامة ونمو صناعتنا الوطنية. وقال «إننا على ثقة بأن ما سيتوصل إليه اجتماعكم من توصيات ونتائج سيكون له الأثر الإيجابي في دعم مسيرة التعاون الصناعي الخليجي وتأكيد مكانة الصناعة كركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا».