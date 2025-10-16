سلطان العبدان



استضافت الكويت أمس الاجتماع التحضيري (61) لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تترأس أعماله، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية وأعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس ومتابعة القوانين التجارية المحدثة في الدول الأعضاء.



وسيبحث أيضا المشاركون في الاجتماع، قانون المنافسة لدول المجلس، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الإلكترونية والرقمية، إلى جانب السجل التجاري في نقاط الدخول الأولى لأغراض الفسح الجمركي ومهام لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حتى نهاية عام (2026). وخلال كلمتها الافتتاحية للاجتماع، أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والنمو والقدرة على مواجهة المستجدات بكفاءة واقتدار. وأضافت أن الاقتصاد العالمي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات متسارعة وظروفا دقيقة تتسم بالتحدي والتقلب بفعل ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد بتداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة. وأوضحت أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصا واعدة لمن يملك الرؤية الاستباقية والعزيمة الجماعية، مؤكدة أن مسؤوليتنا في هذه المرحلة تحتم علينا العمل على تمكين الكوادر الوطنية والمؤسسات الاقتصادية في دول المجلس من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات. وذكرت الجعيدان أن مسؤولياتنا تحتم عليما أيضا تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في مجالات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة ويخدم مصالح دولنا وشعوبنا. وأكدت أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت دقيق تتزايد فيه الحاجة إلى تعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يعبر عن المصلحة الخليجية المشتركة ويعزز حضور دول المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية. وقالت: «نتابع جميعا بكل اهتمام التطورات الإيجابية في مشاريع الربط البري بين دول المجلس ولاسيما مشروع الربط السككي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية» الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري الخليجي ويسهم في اختصار المسافات وخفض التكاليف ورفع كفاءة حركة التجارة البينية.