الدوحة - فريد عبد الباقي



شهدت الأندية القطرية لكرة القدم تحولات فنية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، مع تعيينات وإقالات جديدة في أروقة كبار الفرق استعدادا لاستكمال مسابقة الدوري القطري، فقد أعلن النادي العربي تعاقده مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لقيادة الفريق الأول، وكانت إدارة النادي العربي قد أسندت في وقت سابق مهمة تدريب الفريق الكروي إلى الإسباني ياراي رودريغيز، مدرب الفريق الأولمبي، بصورة مؤقتة، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني بابلو أمو على خلفية تراجع النتائج وآخرها الخسارة القاسية أمام الدحيل 1-8 في الجولة الخامسة من الدوري القطري. ويحتل العربي المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط.



ويأتي كوزمين كونترا (50 عاما) بخبرة أوروبية واسعة كلاعب مع أندية مثل إيه سي ميلان وأتلتيكو مدريد، ولديه سجل تدريبي مميز يشمل تدريب اتحاد جدة والخلود في السعودية ودينامو بوخارست.



وفي المقابل، أعلن نادي السد انتهاء التعاقد بالتراضي مع الإسباني فيليكس سانشيز، بعد موسم شهد تراجعا غير متوقع للفريق حامل لقب الدوري وكأس قطر الموسم الماضي.



وسيقود الفريق مؤقتا مساعده سيرخيو أليغري اعتبارا من من مواجهة أم صلال المقبلة.



وحقق سانشيز (48 عاما) المجد مع المنتخب القطري بتتويجه بلقب كأس آسيا 2019، قبل أن يرحل لتدريب الإكوادور، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على نتائج ثابتة مع السد في الدوري الآسيوي والقطري هذا الموسم.