

هادي العنزي



توج الكويت بلقب «كأس السوبر» للمرة العاشرة، بعد تفوقه على القادسية 122-99 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وحصل القرين على المركز الثالث بعد تغلبه على كاظمة 93-92 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي سبقت قمة النهائي.



وحضر المباراة النهائية مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة ضاري برجس، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، ونائب الرئيس بدر العصيمي، وعضو مجلس الإدارة بلسم الأيوب، ورئيس مجلس إدارة نادي القرين عبدالكريم الشحومي، وأمين السر بنادي القادسية حسن أبوالحسن، وعدد من أعضاء الأندية المتنافسة على المراكز الأولى.



جاءت المباراة النهائية للنسخة الـ 11 لـ «كأس السوبر» في حلتها الجديدة، من طرف واحد منذ بدايتها، حتى لحظاتها الأخيرة، لم يدع الكويت فرصة للقادسية لمجاراته، بعدما فرض سيطرته على مجريات القمة دفاعا وهجوما، تفوق في الربع الأول 34-14، وواصل أفضليته حتى انتهاء النصف الأول من «قمة السوبر» متقدما بفارق 33 نقطة (70-37).



ولم يكن الشوطان الثالث والرابع بأفضل حال للقادسية ومدربه التركي إنداك بايسير، الذي لم يعرف طريقة تكتيكية لإيقاف الكويت أو مجاراته إلا وجربها، رغبة في تقليص الفارق، وخشية الخروج بخسارة ثقيلة موجعة، فجاء الربع الثالث أفضل الأشواط من حيث التسجيل للاعبي «الأصفر»، حيث تمكنوا من تسجيل 41 نقطة، لم تكن كافية لمعادلة النتيجة، بعدما سجل «بطل العرب» 29 نقطة، لتصل النتيجة 78-99 لمصلحة الكويت، وبدا الشوط الرابع أشبه ما يكون بمهمة «تأدية واجب»، رسختها الفوارق الفنية والبدنية الكبيرة التي يمتلكها «الأبيض» في الأشواط الثلاثة السابقة، ودعمها الفارق الكبير بالنتيجة، لتنتهي «القمة السوبر» بفوز مستحق للكويت.



شهدت المباراة النهائية تألق أغلب لاعبي الكويت، وفي مقدمتهم الأميركي «الداهية» شارلي مور (21 نقطة)، و«السوبر» ألكسندر الغيص (19 نقطة)، والمتألق دوما حمد عدنان (16 نقطة)، وتركي الشمري (12 نقطة)، وسهو السهو (13 نقطة)، والفرنسي جوفري لاوفيرجني (18 نقطة)، فيما تألق من القادسية، الأميركي جومارو براون (30 نقطة)، ومواطنه براندون دومينيك (20 نقطة)، وديجوان ماريز (15 نقطة)، و«القائد» عبدالعزيز الحميدي (10 نقاط)، وعبدالمحسن الموسوي (10 نقاط).