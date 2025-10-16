‏طالب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أندية دوري زين للدرجتين الممتازة والأولى بالالتزام بالنظم واللوائح المنصوص عليها في لائحة المسابقات، والخاصة بعملية تنظيم دخول وخروج الجماهير، وكذلك تنظيم عملية التواجد في المنصات الرئيسية للأندية.



‏كما شدد الاتحاد على عدم السماح بدخول أعضاء مجلس إدارات الأندية الى أرضيات الملاعب، وكذلك عدم دخول أي أشخاص غير المصرح لهم الى أرضيات الملاعب، وذلك حفاظا على سير عملية التنظيم بطريقة إيجابية.



‏واعتبر مجلس إدارة الاتحاد أن تعاون الأندية مع الاتحاد والتزامها بهذه اللوائح يعكسان حرصها على خروج المباريات بالصورة المناسبة، ويحافظان على سير عملية تنظيم المباريات بطريقة سليمة ودون حدوث ما يعكر صفوها.