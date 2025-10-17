

في إطار مسؤوليته الاجتماعية، وتأكيدا لدوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي الطموح، يحرص البنك التجاري الكويتي على المشاركة في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات والمؤسسات والجهات المختلفة، حيث تعتبر هذه المعارض بمثابة منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية وأرباب العمل من ناحية أخرى.



وفي هذا السياق، يشارك البنك التجاري في معرض «وظيفتي» المقام حاليا في قاعة الأرينا بمجمع 360.



وفي مستهل حديثه عن المعرض، قال المدير العام لقطاع الموارد البشرية صادق العبدالله: تهدف مشاركات التجاري في المعارض والفعاليات الوظيفية إلى استقطاب الطاقات الشابة الكويتية، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم حسب تخصصاتهم، ومساعدتهم للبدء بمسيرة الحياة العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة.



وأضاف صادق العبدالله أن التجاري يحرص على تحفيز الشباب الكويتي ذوي الطموح وتشجعيهم على العمل بالبنك، مع تدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم لإعدادهم لشغل مناصب قيادية في المستقبل، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك الرامية إلى توطين الوظائف في جميع المستويات الوظيفية من خلال الاستثمار في جيل الشباب، بما يمكنهم من تحمل المسؤولية وتحقيق رؤية ورسالة البنك الهادفة إلى تمكين وتطوير رأس المال البشري لبناء مستقبل أفضل.



وأكد على حرص البنك وقطاع الموارد البشرية، ممثلا بعدد من المسؤولين من القطاعات والإدارات المختلفة، على التواجد في معرض وظيفتي حيث يقومون بعقد اللقاءات والمقابلات الشخصية والتوظيف الفوري لمن يجتاز المقابلات الشخصية، علما بأن البنك يولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في المواهب الطموحة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال توظيف الكوادر الوطنية الواعدة وجذب أفضل الكفاءات إلى صفوفه.