

غادر مساء أول من أمس وفد الكويت الرياضي إلى مملكة البحرين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 31 الجاري، حيث تشارك الكويت في الدورة بـ 75 لاعبا ولاعبة يخوضون منافسات 14 لعبة فردية وجماعية وهي: السباحة، الترايثلون، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الجولف، الفروسية (قفز الحواجز - القدرة)، كرة اليد، الجودو، تيك بول، تايكوندو، مواي تاي وجوجيتسو.



وتستضيف البحرين دورة الألعاب الآسيوية للشباب للمرة الأولى بمشاركة 45 دولة تتنافس في 24 رياضة مختلفة، تتضمن 253 مسابقة، منها 124 مسابقة للشباب و114 للشابات، وستبدأ بعض المنافسات قبل حفل الافتتاح الرسمي في 22 أكتوبر، حيث ستشهد الأيام الأولى منافسات في كرة القدم داخل الصالات للرجال وكرة اليد والكرة الطائرة، وبعدها تنطلق بقية المسابقات.



وكان في مقدمة وفد الكويت المغادر للبحرين مدير البعثة أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية علي المري والمدير الفني في اللجنة محمد السعدي والجهاز الإداري والطبي المكون من الريم الرشيدي وهاني الميل ونورة السعد، كما رافق الوفد المغادر منتخبنا الوطني لكرة اليد، على أن تتبعه وفود منتخباتنا الوطنية تباعا وذلك بحسب موعد انطلاق منافساتها في الدورة.



وفي هذا الصدد، أشاد علي المري بحفاوة الاستقبال من قبل المسؤولين في مملكة البحرين، وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، كما أشاد بالجهود الواضحة للمنظمين منذ اللحظة الأولى للوصول، وتمنى للجنة المنظمة كل التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث الرياضي الآسيوي الكبير. وختم المري حديثه معربا عن أمنياته بأن يحقق شباب وشابات الكويت مزيدا من الإنجازات في هذه المشاركة، مؤكدا ثقته بقدرات الرياضيين الكويتيين على صعود منصات التتويج ورفع راية الكويت في مختلف المحافل.



إلى ذلك يلعب منتخب اليد أولى مبارياته اليوم أمام كازاخستان في الـ 5 مساء ضمن الجولة الأولى للمجموعة (ب) والتي تضم إلى جانب منتخبنا كلا من إيران، كازاخستان، الإمارات، الصين وتايلند.



وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس اتحاد اليد شبيب الهاجري أن كرة اليد الكويتية تزخر بالمواهب بجميع المراحل السنية وتأتي مرحلة صقل المواهب بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية والفنية بغرض الوصول بها إلى أفضل المستويات.



وتابع: «لدينا اليوم كوكبة من اللاعبين الذي يشكلون نواة المنتخب الوطني الأول للمستقبل يتطلعون لتحقيق نتائج إيجابية في منافسة تضم نخبة منتخبات القارة الصفراء والباحثين عن المجد عبر تحقيق إحدى الميداليات الثلاث، ونحن كمنتخب نملك الطموح ذاته».





«أزرق اليد» يتجه إلى معسكر تونس



يعقوب العوضي



تتجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى تونس اليوم لإقامة معسكر تدريبي خارجي استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، حيث يترأس البعثة أمين الصندوق خالد طالب يرافقه عضو مجل الإدارة ناصر الدعاس والجهاز الإداري بقيادة مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي والجهاز الفني بقيادة المدرب آرون كريستانسون والمدرب المساعد هايني غيفرسون و21 لاعبا.