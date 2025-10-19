

اختتم بنك الكويت الوطني مشاركته الفعالة والناجحة في معرض «وظيفتي»، أكبر تجمع وظيفي للقطاع الخاص في الكويت، والذي أقيم خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر في قاعة الأرينا، وتؤكد هذه المشاركة مجددا على الدور المحوري للبنك كأكبر داعم ومستثمر في رأس المال البشري، ومساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035».



وشهد جناح الوطني إقبالا غير مسبوق من الخريجين والباحثين عن فرص عمل، حيث تحول الجناح إلى منصة تفاعلية مباشرة، أتاحت لفريق الموارد البشرية التواصل مع مئات المتقدمين، وتقديم إرشادات مهنية متخصصة، واستقبال طلبات التوظيف للفرص المتاحة ضمن مختلف قطاعات البنك.



وتأكيدا على دوره الريادي كأحد أكبر الداعمين للكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، قدم جناح الوطني في المعرض خدمات تثقيفية وتوعوية لمساعدة الشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص على اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم الوظيفي.



ومثل المعرض فرصة ثمينة للشباب والباحثين عن عمل لفتح قنوات التواصل مع شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل المباشر مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية المتاحة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني «إن التواجد المستمر للبنك في مثل هذه المحافل المهنية يجسد التزامنا الراسخ تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني، عبر توفير مسارات مهنية واعدة للشباب الكويتي في القطاع المصرفي».



وأضاف العبلاني «نؤمن بأن الكوادر الوطنية هي الثروة الحقيقية ومحرك النمو المستقبلي للقطاع المصرفي، لذلك نحرص على الاستثمار في هذه المواهب من خلال برامج تدريبية تواكب أعلى المعايير العالمية، ومصممة لصقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة».



وأشار إلى أن البنك يتبنى نهجا شاملا لضمان الشمول والتنوع وتكافؤ الفرص، إيمانا منه بأن تنوع القوى العاملة يضيف قيمة استثنائية لبيئة العمل، كما أن استراتيجية الوطني في التوظيف تسعى دائما إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، لتمكينهم من بناء مسيرة مهنية ناجحة تؤهلهم تقلد مناصب قيادية داخل البنك مستقبلا، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج، كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.



من جهتها، قالت نائب رئيس ـ مدير إدارة استقطاب المواهب في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني غدير الكوهجي إن معرض «وظيفتي» يمثل للبنك أكثر من مجرد حدث توظيفي، إذ يعد ملتقى لغرس ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب، كما يشكل منصة هامة تتيح للبنك اختيار واستقطاب الكفاءات التي تمتلك الشغف والطموح لتحقيق مستقبل مهني واعد في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي.



ويعد بنك الكويت الوطني، الحائز على جائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من المؤسسات الرائدة التي تتبنى خططا تطويرية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل مصرفي واعد، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة التي تضمن بناء مسيرة مهنية ناجحة ومستقبل وظيفي واعد.