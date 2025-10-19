أمير زكي - مبارك التنيب



كشفت الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، وتحديدا خلال الفترة من 11 حتى 17 الجاري، عن تعامل رجال المرور مع 1715 حادثا مروريا ممثلة في 238 حادثا خلف اصابات او وفيات و1477 حادثا اقتصرت خسائره على المادية.



واظهرت الاحصائية، والتي هي عبارة عن حصاد حملات مرورية تم تنفيذها تحت اشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء حامد الدواس، عن تحرير 37263 مخالفة، واحتلت ادارة الطرق السريعة المرتبة الاولى في عدد المخالفات المحررة بواقع 8523 مخالفة، فيما حلت في الترتيب الثاني حولي بـ 5778 مخالفة، تليها الفروانية بـ 5641 مخالفة، ثم مرور العاصمة بـ 5549 مخالفة، ثم الاحمدي بـ 5134 مخالفة.



وخلال الحملات المرورية، قام رجال المرور باحتجاز 92 مخالفا وحدثا تم ضبطهم لقيادة مركبات من دون رخصة سوق، وبلغ عدد الاحداث المضبوطين من بين هؤلاء 27 حدثا.



كما تم ضبط 62 مركبة، بواقع مركبتين مطلوبتين على قضايا سرقة و60 مركبة مطلوبة قضائيا.



كما احال رجال المرور 99 مركبة و43 دراجة الى كراج حجز المركبات، كما القوا القبض على 35 شخصا مطلوبا القاء قبض، كما ضبطوا 91 وافدا مخالفا لقانون الإقامة، و9 باعة جائلين، كما ضبطوا شخصين بحالة غير طبيعية وشخصين آخرين بحوزتهم مواد مخدرة.



من جهة اخرى، كشفت وزارة الداخلية عن تحرير 1097 مخالفة مرورية لرجال المرور والنجدة من بينها 578 «تخطي خطأ» الخميس الماضي.



وقالت الإدارة العامة للمرور إنه تم تحرير 578 مخالفة لـ«التخطي الخطأ» بكاميرات المراقبة وبدوريات المرور أمس الخميس.



وذكر مصدر أمني لـ«الأنباء» أن المخالفات تلك مصحوبة بوضع عدم إمكانية الدفع لحجز المركبة لشهرين سيظهر في إشعارات سهل على المخالفين.



وأكد المصدر أن كاميرات المراقبة العلوية عند التقاطعات تلعب دورا مهما في رصد هذه المخالفات إلى جانب الدوريات وكذلك الكاميرات الحديثة التي وضعت على مقربة من التقاطعات.



ودعا المصدر المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بقواعد المرور لتجنب تعرضهم للمخالفة، مؤكدا المضي بحزم في تعقب المخالفين.



على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها إن رجال الدوريات الجوالة لشرطة النجدة قاموا بحملة في مختلف مناطق محافظة العاصمة، حيث جرى تحرير (519) مخالفة مرورية متنوعة وضبط مطلوبين ومتغيبين وشخصين بمواد مخدرة و3 مخالفين لقانون الإقامة والعمل و(8) مركبات مطلوبة، كما تمت إحالة (21) مركبة مخالفة إلى كراج الحجز، ومخالف إلى نظارة المرور.



وأكدت الإدارة العامة لشرطة النجدة استمرار حملاتها الأمنية والمرورية عبر الدوريات الجوالة في مختلف المحافظات وعلى مدار الساعة، في إطار حرص قطاع شؤون المرور والعمليات على فرض هيبة القانون والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.