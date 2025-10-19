عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة الاستئناف حكما بحبس مواطن لمدة 12 سنة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالاعتداء على رجل أمن أثناء أداء واجبه، باستخدام سيف ياباني «ساموراي» وتسببه في قطع 4 أوتار بيد المجني عليه.



وكشفت وقائع القضية عن أن المتهم احتجز احد افراد اسرته داخل منزله، ما استدعى تدخل رجال الأمن الذين تعرض أحدهم للاعتداء بالسيف أثناء عملية الضبط، وخلال المداهمة عثر بحوزته على مواد مخدرة وأسلحة وذخيرة غير مرخصة.



وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم أتى أفعالا تشكل خطرا جسيما على الأمن العام، إذ اعتدى على موظف أثناء أداء واجبه واستخدم أدوات قاتلة، إلى جانب حيازته مواد محظورة وأسلحة دون ترخيص، ما استوجب تشديد عقوبته تحقيقا للردع العام والخاص.