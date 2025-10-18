حقق فريق بيراميدز لقب كأس السوبر الأفريقي عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة سجله المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.



وبهذا الفوز حافظ بيراميدز على اللقب مصريا للعام الثاني على التوالي بعدما توج به الزمالك العام الماضي عقب فوزه على الأهلي بركلات الترجيح، كما انضم لقائمة الأندية المتوجة بلقب السوبر الأفريقي ليصبح رقم 18 قاريا والفريق المصري الثالث بعد الاهلي (8 القاب) والزمالك (5 القاب).



وبذلك حقق بيراميدز حديث العهد رابع ألقابه بعدما سبق وتوج بلقب كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وكأس القارات الثلاثة عقب فوزه على اهلي جدة.