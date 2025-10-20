في زمن تتسارع فيه خطوات الذكاء الاصطناعي، برز اسم CHAT GPT كأحد ابرز الابتكارات التي غيرت طريقة تواصل الانسان مع التكنولوجيا، هذا التطبيق الذكي القادر على المحاورة والكتابة والإبداع بأسلوب بشري مذهل أثار اعجاب الملايين حول العالم، لكنه في الوقت نفسه فتح ابوابا واسعة للنقاش حول حدوده وتأثيره على التفكير الإنساني ومستقبل الوظائف والاعلام والتعليم.

وفي ظل المخاوف من أن يسيطر CHAT GPT على العقول البشرية ويتحكم في حياتهم ارتأت جريدة «الأنباء» تنظيم ندوة تتناول الإيجابيات والسلبيات التي يطرحها استخدام CHAT GPT بين من يراه أداة ثورية تسهل الحياة وتطور الابداع ومن يحذر من مخاطره على المصداقية والخصوصية والاعتماد المفرط على الآلة، ومن خلال ندوتنا التي استضفنا بها عددا من مختصين في برامج الذكاء الاصطناعي ومختصين من علم النفس والاجتماع والقانون ومن وزارتي التربية والصحة كل تحدث في مجاله وتأثير CHAT GPT على افراد المجتمع.

في حوار مفتوح وموضوعي وازن بين الانبهار بالتقنية الجديدة والوعي بتحدياتها لنسأل معا: هل يقودنا CHAT GPT إلى مستقبل اكثر ذكاء ام إلى عالم يفقد فيه الانسان صوته؟ هل CHAT GPT صديقنا الذكي ام خصمنا الخفي؟ هل هو عبقرية تصنع المستقبل ام فوضى رقمية قادمة؟ وخلصت الندوة إلى استخلاص ابرز التوصيات التي تعود بالنفع والفائدة على افراد المجتمع، وإليكم التفاصيل:





