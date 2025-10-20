البشير: نؤمن بأهمية الاستثمار بتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم القيادية والإبداعية

شاركت Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات المتكاملة والحلول الرقمية المتقدمة، في النسخة الرابعة من معرض «وظيفتي» أكبر معرض للتوظيف في الكويت وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب الكويتي من الانخراط في سوق العمل ضمن بيئة عمل مبتكرة وملهمة.



وقد افتتح المعرض برعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والخاصة.



وجاءت مشاركة Ooredoo، التي استمرت على مدى 3 أيام، امتدادا لنهجها الاستراتيجي في تطوير الموارد البشرية وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للعمل في السوق المحلي، حيث تحرص الشركة على المشاركة الفعالة في معارض التوظيف السنوية لتعزيز التواصل المباشر مع الشباب الكويتي الطموح.



وفي هذا السياق، أكدت Ooredoo الكويت التزامها بدعم رؤية «كويت جديدة 2035» من خلال خلق فرص مهنية مستقبلية تمكن الشباب من قيادة التحول الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتكنولوجيا.



كما هدفت مشاركة Ooredoo في «وظيفتي 2025» إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها:



٭ تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الكوادر الوطنية، عبر مقابلات شخصية وورش عمل تفاعلية للتعريف بفرص التطوير المهني المتاحة.



٭ تطوير برامج تدريبية متقدمة، لدعم الشباب الكويتي من الجنسين في صقل مهاراتهم الإبداعية والتنظيمية بالشراكة مع مؤسسات تعليمية رائدة.



٭ الاستثمار في القيادات الوطنية الشابة، من خلال برامج متخصصة في القيادة والإدارة الاستراتيجية، وورش عمل يقدمها خبراء عالميون.



وتأتي هذه المشاركة امتدادا لمبادرات Ooredoo المستمرة في مجال تطوير رأس المال البشري، والتي شملت رعاية معارض التوظيف المختلفة والمشاركة في الفعاليات الجامعية لتعزيز التواصل مع الطلبة والخريجين ودعم مسيرتهم المهنية.



وفي هذا السياق، صرح عيسى البشير، مدير أول إدارة الموارد البشرية في Ooredoo الكويت، قائلا: سعدنا بالمشاركة في معرض «وظيفتي» للسنة الرابعة على التوالي، إذ نعتبره المنصة المثالية لبناء جسور تواصل مباشرة مع الشباب الكويتي، وتعريفهم بآفاقنا الواسعة وفرصنا المتميزة في التوظيف والتطوير المهني داخل Ooredoo نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم القيادية والإبداعية، فهم ليسوا مجرد موظفين في شركة، بل هم جوهرها وركيزتها الأساسية نحو النجاح المستدام.



وأضاف أن جناح الشركة في المعرض شكل منصة تعريفية تفاعلية للزوار، تم من خلالها تسليط الضوء على مجموعة المزايا الفريدة التي تقدمها Ooredoo لموظفيها، بما يعكس التزامها بتوفير تجربة وظيفية استثنائية تعزز من ولاء الموظفين وتشجعهم على الإبداع والتطور المستمر.



تشمل باقة مزايا الموظفين في Ooredoo، الشركة الحائزة على جائزة «جهة العمل المفضلة» و«أفضل حزمة مزايا للموظفين»، العديد من التسهيلات، منها: ساعات عمل مرنة، وخيارات للعمل عن بعد، وإجازات خاصة لدعم الأمهات والآباء، وجائزة يوم عيد الميلاد الشخصي، إلى جانب برامج ترفيهية وأنشطة ترويحية متنوعة. كما تتضمن المزايا الأخرى التأمين الصحي والتأمين على الحياة، وخطوط اتصال مجانية، ومكافآت سنوية، ودعما لتعليم الأبناء حتى أربعة أطفال، وقروضا من دون فوائد، وتذاكر سفر سنوية، فضلا عن أيام مخصصة لتكريم الموظفين.



وتابع البشير: نحرص دائما على التواجد في مثل هذه المعارض، لما توفره من فرص مميزة للوصول إلى المواهب والكفاءات الوطنية واستقطابها، ومتابعة تفاعل الشباب مع سوق العمل ومتطلباته المتجددة.



وأوضح أن مشاركة Ooredoo في معرض «وظيفتي 2025» أثمرت عن استقطاب مجموعة متميزة من الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات، معبرا عن فخر الشركة بانضمام هذه الطاقات الواعدة إلى أسرتها المهنية. وأضاف أن Ooredoo مستمرة في حضور الملتقيات والمعارض والمؤتمرات التوظيفية على مدار العام، لما لها من دور فعال في اكتشاف المواهب الكويتية الشابة وتعزيز التواصل المباشر معها.



واختتمت Ooredoo الكويت بالتأكيد على أن مشاركتها في «وظيفتي 2025» تجسد رؤيتها في بناء بيئة عمل جاذبة ومرنة ومحفزة للشباب الكويتي الطموح، وتمكين جيل جديد من القادة الوطنيين القادرين على صناعة مستقبل الاتصالات ودفع مسيرة الاقتصاد الرقمي في الكويت.