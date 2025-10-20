اختتمت «أسيكو المجموعة» مشاركتها في معرض «وظيفتي» الذي يعد أكبر معرض للتوظيف على مستوى الكويت، والذي يجمع الشركات الرائدة والوطنية بالخريجين والباحثين عن عمل في مكان واحد، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة في المشاريع التنموية التي تقوم المجموعة بالمساهمة فيها تنفيذا لرؤيتها وتفعيلا لدورها الوطني.



واستعرضت «أسيكو» الفرص الوظيفية التي توفرها في مختلف القطاعات الصناعية والإنشائية واللوجستية والعقارية، هذا إلى جانب البرامج التدريبية والتعليمية المستمرة على مدار العام. وفي هذا السياق، قال م.أحمد رجب، مدير عام قطاع الموارد البشرية في المجموعة: إن مشاركتنا في معرض «وظيفتي» تجسد التزامنا الراسخ بدعم الشباب الكويتي والكفاءات المحلية الواعدة وتوفير فرص عمل نوعية تمكنهم من بناء مسيرة مهنية ناجحة في بيئة عمل محفزة ومتطورة مثل أسيكو، حيث نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الوطنية هو استثمار في مستقبل الكويت. وشدد رجب على أن هذه المشاركة تعكس قيم المجموعة والالتزام تجاه المجتمع الكويتي من خلال تمكين الخريجين بأسس متينة لبدء مسيرتهم المهنية، فيما تهدف كذلك إلى إبراز ثقافة «أسيكو» القائمة على التطوير المستمر والابتكار، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة لحديثي التخرج، إذ تنفرد بكونها منظومة وطنية عريقة تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة وتخدم مشاريع تنموية كبرى. وأضاف: نبحث عن الذين يحملون شغفا للابتكار والتكور والذين يتمتعون بروح العمل في فريق، إذ نلتزم من جهتنا بدعمهم من يومهم الأول في العمل وحتى تقدمهم في مسيرتهم المهنية. وتابع رجب: اخترنا التعامل مع جميع المتقدمين بمفهوم «قدم.. قابل.. واختبر» لنفتح أمام الشباب والخريجين الجدد باباً للتفاعل المباشر مع فريق الموارد البشرية والتعرف على الفرص المهنية المتاحة في مختلف قطاعات الشركة لأننا نعي أن أفضل طريقة لاكتشاف الكفاءات هي من خلال التجربة المباشرة. وتأتي هذه المشاركة ضمن العديد من المبادرات التي تستثمر فيها «أسيكو» لاستقطاب وتدريب والاحتفاظ بالمواهب المحلية، وفي مقدمتها «أكاديمية أسيكو» التي أطلقتها المجموعة السنة الماضية كمبادرة مهنية متخصصة لتأهيل الخريجين من مختلف التخصصات بالتعاون مع الهيئات الحكومية المختصة. حيث وفرت الأكاديمية مزيجا من التدريب العملي في مواقع المشاريع والإدارات المختلفة، وبرامج تطوير المهارات القيادية والتحليلية، بما يرسخ جاهزية الخريجين للانخراط المباشر في سوق العمل الصناعي والإنشائي.