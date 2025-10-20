مبارك الخالدي



واصل الكويت صدارته لبطولة دوري زين الممتاز لكرة القدم بفوزه العريض على مضيفه فريق الشباب 4-0 مساء أمس ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.



وبهذا الفوز، رفع «الأبيض» رصيده إلى 13 نقطة منفردا بصدارة الترتيب، وبقي الخاسر عند رصيده السابق 7 نقاط في المركز السادس.



وسجل للكويت عمرو عبدالفتاح (31) ومحمد فريح (45+1) ومحمد دحام (47) ويوسف ناصر (77).



وشهد اللقاء خروج لاعب الشباب نايف زويد بالبطاقة الحمراء (37)، ليكمل فريقه المباراة بالنقص العددي.



واستحوذ «الأبيض» بخبرته وجودة لاعبيه على مجريات الشوط الاول وفاعلية خط المقدمة بتواجد يوسف ناصر ومحمد مرهون وعبدالفتاح، والتقدم المستمر للظهير فريح الذي ساهم في صناعة الفرص، ونجح في الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مدافع الشباب علي مصطفى، ونفذها يوسف ناصر، لكن الحارس سعود الجناعي تصدى للكرة بمهارة (22). ومن كرة طولية من فريح حولها ناصر بالكعب إلى عبدالفتاح الذي مر من المدافعين ووضع الكرة في الشباك (31).



وأكمل فريق الشباب اللعب بالنقص العددي بعد طرد اللاعب نايف زويد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (37). وأضاف «الأبيض» الهدف الثاني من جملة فنية انتهت عند ناصر الذي مرر الكرة لفريح المتقدم ليضعها في الشباك (45+1).



وفي الشوط الثاني، واصل الكويت أفضليته وأضاف البديل محمد دحام الهدف الثالث بعد تحضير مميز من مرهون (47).



وحاول الشباب تقليص الفارق دون جدوى، وتوج يوسف ناصر محاولاته المتكررة بتسجيله الهدف الرابع بعد تحضير من دحام (77).



وأدار اللقاء باقتدار الحكم عبدالله جمالي، وجاءت قراراته سليمة.