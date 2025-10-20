مبارك الخالدي



يشتد صراع الصدارة لفرق دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم اليوم عندما يلتقي المتصدر الصليبخات برصيد 12 نقطة مع اليرموك صاحب الـ 9 نقاط في الـ 7:55 مساء على ستاد علي صباح السالم في قمة مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة.



ولحساب الجولة ذاتها وعلى ستاد نادي الشباب، يلتقي الجزيرة صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة أيضا مع الساحل رابع الترتيب بـ 8 نقاط، وذلك في 5:40 مساء، كما يشهد ملعب ناصر العصيمي لقاء يجمع برقان بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط مع خيطان سادس الترتيب بنقطة واحدة، وأخيرا يشهد ملعب الساحل مباراة تجمع بين الشامية وسبورتي صاحبي المركزين السابع والثامن تواليا، وكلاهما يخلو رصيده من النقاط.