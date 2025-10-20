أسفرت حملة أمنية في منطقة كبد عن تحرير 357 مخالفة وضبط 20 مخالفا ومطلوبا.



‏وقالت وزارة الداخلية إن الحملة أقيمت بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد مناحي الدواس، وحضور رئيس قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل، حيث نفذت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي وقطاع المرور والعمليات والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، حملة ميدانية شاملة في منطقة كبد.



‏وأضافت أن الحملة أسفرت عن رصد 357 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 شخصا إلقاء قبض، إضافة إلى ضبط 5 أشخاص من مخالفي قانون الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



‏وأكدت الوزارة أن الحملة تهدف إلى بسط مظلة الأمن وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من السلوكيات والمخالفات المرورية التي تشكل خطرا على مرتادي الطرق والمناطق البرية واستمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية المكثفة في مختلف مناطق البلاد، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز هيبة القانون وترسيخ الأمن المجتمعي، والحفاظ على النظام العام من خلال التصدي الحازم لكل المظاهر السلبية والسلوكيات المخالفة.