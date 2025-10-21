

يحيى حميدان



أبدى مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام منافسه الشباب 4-0 ضمن الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز.



وقال نيبوشا عقب اللقاء انه كان حذرا في مواجهة الشباب بسبب خوض اللقاء عقب فترة التوقف الدولي وعودة اللاعبين الدوليين قبل 3 أيام فقط من موعدها، لذلك يرى أن كل المباريات ستكون صعبة في الفترة المقبلة ولا مجال للتراخي.

وبين نيبوشا أن «الأبيض» أنهى مواجهة «أزرق الأحمدي» برباعية نظيفة ولم يكن الفريق بالمستوى المتوقع، معتبرا أن فريقه سيطر على المباراة منذ بدايتها رغم افتقاد بعض اللاعبين لكن الكويت فريق منظم ومتكاتف مهما كانت الظروف. وتمنى نيبوشا ألا تكون اصابة لاعبه أحمد الزنكي خطيرة، وذلك بعد استبداله أمام الشباب، آملا عودته للفريق في أسرع وقت ممكن.

إلى ذلك، تنتظر الفريق الكويتاوي 3 مباريات مهمة في المجموعة الثانية من دوري التحدي الآسيوي التي يستضيف منافساتها على ستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات، حيث يلتقي الأنصار اللبناني السبت المقبل، ثم السيب العماني 28 الجاري، ويختتم مبارياته بلقاء باشوندارا كينغز البنغالي 31 من الشهر ذاته.



من جهة أخرى، يقترب لاعب الوسط المصري سام مرسي من الانتقال إلى ديربي كاونتي الإنجليزي في الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل بسبب إنهاء عقده بالتراضي مع نادي الكويت بعد شهرين فقط من التعاقد معه، حسب وسائل إعلام بريطانية.