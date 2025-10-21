يلتقي اليوم منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب في مباراته الثانية بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب مع منتخب تايلند في السادسة مساء ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية، التي تضم أيضا الصين والإمارات وإيران وكازاخستان.



ويسعى منتخبنا الوطني إلى مواصلة مشواره بتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز الكبير الذي حققه في المواجهة الأولى أمام كازاخستان 42-26، ويعتمد الأزرق الصغير على مجموعة من اللاعبين الشباب الواعدين مثل عبداللطيف سالمين وعمر مدو وعبدالوهاب المطوع بالإضافة إلى الحارس محمد فرحان.



من جانبه، أشاد مدير البعثة أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية علي المري بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به اللاعبون في بداية مشوار المنتخب بالدورة، مضيفا أن المباراة القادمة ستكون بمنزلة الخطوة الثانية من أجل إكمال الطريق للوصول إلى الأدوار النهائية وصعود منصات التتويج.



وتقام دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في مملكة البحرين، وسيكون الافتتاح الرسمي في 22 الجاري، وتستمر البطولة حتى 31 منه، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي يمثلون 45 دولة آسيوية تتنافس في 26 رياضة و253 مسابقة تستضيفها 20 منشأة رياضية.



وتشارك بعثة الكويت في الدورة بـ 75 لاعبا ولاعبة يخوضون منافسات 14 لعبة فردية وجماعية، وهي: السباحة، الترايثلون، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الغولف، الفروسية (قفز الحواجز - القدرة)، كرة اليد، الجودو، تيك بول، تايكوندو، مواي تاي، والجوجيتسو.