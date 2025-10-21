يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات بطولة اتحاد الطائرة على صالة الاتحاد بمقره في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي في الـ 5 مساء الصليبخات (نقطتين) مع النصر (بلا رصيد)، بينما يواجه في الـ 7 مساء اليرموك (6 نقاط) مع القادسية (14 نقطة).



في اللقاء الأول يسعى الطرفان الى تصحيح المسار وتحسين الصورة التي ظهرا بها أثناء البطولة، حيث يعانيان من سوء النتائج، وتعتبر مباراة اليوم فرصة ذهبية للابتعاد عن قاع الترتيب العام.



وفي اللقاء الثاني يدخل اليرموك مواجهة صعبة أمام القادسية، ويسعى لكسب 3 نقاط من فم الأسد، فيما يتطلع الأصفر للمنافسة على الصدارة، ولن تكون مهمته سهلة.