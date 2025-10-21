شاركت الجامعة الأسترالية في مؤتمر الابتكار والتكنولوجيا السادس عشر وحفل توزيع جوائز الهندسة التاسع، حيث تكللت المشاركة بنجاح وتفوق الطلبة ضمن فئتي «الطاقة» و«المهندسين الناشئين». وتعود مشاركة الجامعة الأسترالية في المؤتمر لعام 2019 منذ نسخته العاشرة، مما يعكس التزامها المستمر بدعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون مع المجتمع الهندسي في الكويت.



وحققت ضمن مشاركتها كلية الهندسة في الجامعة الأسترالية لهذا العام إنجازات متميزة، حيث قدم د.آراش مهدي زاده - أستاذ مساعد في قسم هندسة الكهربائية والإلكترونيات لدى الجامعة الأسترالية، ورقة علمية وحصل مع طلبته على الجائزة الفضية ضمن فئة «الطاقة»، وفي المقابل ترأست د.سعاد الرضوان- أستاذ مساعد في قسم هندسة البترول لدى الجامعة الأسترالية، إحدى الجلسات التقنية التي تضمنت خمسة عروض من قطاعات صناعية، وحصلت مع طلبتها على الجائزة الذهبية في فئة «الطاقة».



وجاء المشروع الحاصل على الجائزة الذهبية بعنوان «دراسة لجدوى تحويل المركبات في الكويت إلى الهيدروجين الأخضر مقارنة بالوقود الأحفوري والمركبات الكهربائية»، بإشراف د.سعاد الرضوان وبمشاركة الطلبة ياسمين العويشر، ومحمد عبد المجيد، وفاطمة الخضري، ونوال السمحان. أما المشروع الحاصل على الجائزة الفضية بعنوان «رصد التسربات النفطية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، فكان بإشراف د.آراش مهدي زاده وبمشاركة الطلبة جمانة الشرار، وفهدة الخالدي، ونجود العازمي، ودانه العنزي. كما تم تكريم طلبة قسم هندسة البترول منارس مراد وأحمد الخميس بجائزة التميز الهندسي ضمن فئة «المهندسين الناشئين»، تقديرا لمساهماتهم المتميزة وجهودهم في مجال الابتكار والبحث العلمي.