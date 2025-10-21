أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الإصلاحات الاقتصادية والمراكز المالية المتماسكة تدعم التصنيفات الائتمانية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم ما تشهده المنطقة من صراعات جيوسياسية وانخفاض في أسعار النفط. وبحسب «فيتش»، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل هذا العام، وهو ما يتيح لمعظم دول الخليج تسجيل فوائض مالية. وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة يشهد تحسنا ملحوظا، لاسيما في الدول المصدرة للنفط، بفضل ارتفاع الإنتاج والاستثمارات الحكومية التي تدفع عجلة نمو القطاعات غير النفطية.