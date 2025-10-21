بالتعاون مع شركة ميد سيل الطبية وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز الوعي الصحي، نظمت شركة الكويت للتأمين يوما توعويا لموظفيها بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار «معا نهزم السرطان»، وذلك بالتعاون مع شركة ميد سيل الطبية.



جاءت هذه المبادرة إيمانا من الشركة بأهمية تنظيم الحملات الصحية والتوعوية التي تسهم في نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمرض سرطان الثدي، الذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء.



وتضمنت الفعالية تقديم خمس باقات طبية شاملة، صممت خصيصا لتناسب جميع الفئات العمرية من موظفات الشركة، وذلك لإجراء فحوصات دقيقة للكشف عن أورام الثدي وأنواع أخرى من الأورام. وأشرف على هذه الفحوصات فريق طبي متخصص من مختبرات سيل الطبية، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة بمستوى عال من الاحترافية.



وفي هذا السياق، قالت فجر الصايغ مديرة التواصل في شركة الكويت للتأمين: إن شعار الحملة لهذا العام «معا نهزم السرطان» يوجه رسالة مباشرة إلى جميع النساء، تحثهن على عدم انتظار ظهور الأعراض، فالمظهر الخارجي قد لا يعكس الحقيقة أحيانا، والاكتشاف المبكر يعد المفتاح الأساسي للشفاء، إذ إن التدخل العلاجي في المراحل الأولى من المرض يرفع معدلات التعافي، بإذن الله.



وأضافت الصايغ: تأتي هذه الحملة التوعوية في إطار التزام شركة الكويت للتأمين الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، من خلال الحرص على صحة وسلامة موظفينا، والمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، فنحن نؤمن بأهمية تمكين المرأة ودعمها في جميع مجالات الحياة، خاصة في ما يتعلق بصحتها، كونها عنصرا أساسيا ومحوريا في المجتمع.



وأعربت الصايغ عن شكرها وتقديرها لفريق ميد سيل على تعاونهم المثمر، مثنية على دورهم الفعال في تعزيز التوعية الصحية، ومساهمتهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهادفة.