

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 3 موظفين في الجوازات بتهمة التلاعب في نظام دخول وخروج المسافرين. وقالت الوزارة في بيان صحافي: تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث المنافذ البرية، من ضبط 3 موظفين مدنيين يعملون في الإدارة العامة للمنافذ البرية، بعد قيامهم بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتوثيق حركة دخول وخروج المسافرين.



وذكرت أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات تفيد بقيام موظفين، أحدهما في قسم الجوازات بمنفذ النويصيب، والآخر في قسم الجوازات بمنفذ السالمي، باستغلال وظيفتهما وسلطتهما الممنوحة لهما، من خلال إدخال بيانات غير صحيحة في نظام الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، وتسجيل عمليات دخول وخروج وهمية لمواطنتين لا أساس لها من الصحة.



وأضافت: بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تبين أن المواطنتين تتقاضيان مساعدات مالية دون وجه حق، رغم مغادرتهما البلاد منذ عدة أشهر، كما أكدت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية من خلال مطابقة سجلات الدخول والخروج عدم صحة البيانات المسجلة في نظام وزارة الداخلية التي تظهر تواجدهما داخل الكويت، ما أكد وقوع عملية التزوير.



وعلى ضوء ما تقدم، تم استصدار الإذن القانوني اللازم، وضبط المتهمين الأول والثاني في مقري عمليهما، حيث اعترفا بما نسب إليهما من تهم وأقرا بتورط موظف ثالث يعمل في قسم الجوازات بمنفذ السالمي في عمليات التلاعب بالنظام الآلي، وعلى الفور تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الـ 3 وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.