هادي العنزي

تغلب كاظمة على ضيفه المحرق البحريني 95-81 في أولى مبارياته ببطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج (السوبر ليغ)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، ليسجل "البرتقالي" أفضل بداية ممكنة في البطولة الآسيوية ليحصد أول نقطتين له البطولة، فيما حصل المحرق على نقطة الخاسر.



جاءت المباراة سريعة في بدايتها، مع أفضلية نسبية لكاظمة الذي خرج متقدما 36-23 بنهاية الربع الأول، وفي الربع الثاني سيطر "البرتقالي" على مجريات المباراة بقيادة "المايسترو" أحمد البلوشي، والمتألق عبدالرحمن السهو، ومستفيدا من إمكانية تواجد ثلاثة محترفين بالملعب، جانجوان جونسون، فيل غرين، ونيكوفيتش، فيما لم يجد مدرب المحرق البحريني، الألماني بيتر شومرز طريقة لإيقاف الاندفاعة الهجومية لكاظمة، ليخرج فريقه متخلفا بفارق 12نقطة (35-47).



حافظ مدرب كاظمة، السلوفيني بويان لازيك على حيوية فريقه في الربع الثالث بإجرائه عدة تبديلات، ولإيقاف انطلاقات لاعبي المحرق بدر ملابس، علي راشد، محمود خليفة، ومحمد جمعة، والمحترفان جي آر، وكيرون روش، وبالفعل كان له ما أراد لينهي "البرتقالي" الربع الثالث متقدما 66-56.



رمى المحرق البحريني بكل ثقله في الربع الأخير والحاسم من المباراة، سعيا لإدراك التعادل، لكن كاظمة من جهته كان حاضرا على المستويين الهجومي والدفاعي، فسجل 29 نقطة، وحد من خطورة الفريق البحريني وفلم يمكنه من تسجيل سوى 25 نقطة فقط، لم تكن كافية لمعادلة النتيجة، ليخرج "البرتقالي" بفوز مستحق في بداية مشواره بالبطولة الآسيوية.