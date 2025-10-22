

مبارك الخالدي



تغادر البلاد اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي متوجهة إلى مدينة بيشكيك عاصمة قيرغيزستان لتدشين مشواره في بطولة دوري التحدي الآسيوي للموسم 2025/2026 ومنافسات المجموعة الثالثة التي يستضيفها فريق موراس يونايتد القيرغيزستاني بمشاركة الأخضر والصفاء اللبناني وريجار تاداز الطاجيكي والتي ستنطلق مواجهاتها خلال الفترة من السبت المقبل حتى 31 الجاري.



ويرأس البعثة نائب رئيس مجلس الإدارة علي مندني وعضوية الجهازين الفني والإداري. ويفتقد الفريق جهود عدد من اللاعبين لظروف تتراوح بين الإصابة والإيقاف والدراسة وهم علي خلف وبندر السلامة وحمد القلاف وخالد المرشد وعبدالرحمن الشرهان وبدر طارق وحسين أشكناني وبدر المطيري ونايف حميد وعبدالله فارس.



وسيفتتح العربي مواجهاته بلقاء فريق الصفاء اللبناني السبت المقبل، ثم يلتقي مع فريق ريجار الطاجيكي الثلاثاء الذي يليه، ويختتم مبارياته أمام صاحب الضيافة فريق موراس القيرغيزي الجمعة 31 الجاري.