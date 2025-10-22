

عبدالعزيز جاسم



يدخل القادسية مساء اليوم مواجهة ضيفه العين الإماراتي على ستاد محمد الحمد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال الخليج وهو يأمل بتصحيح مسار نتائجه والعودة مجددا لطريق الانتصارات، وسيكون شعاره في مواجهة الليلة الانتصار ولا شيء غيره.



وقد شهدت الجولة الأولى خسارة الأصفر من زاخو العراقي 1-3، بينما تغلب العين على سترة البحريني 4-1 الأمر الذي منحه صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن زاخو الذي سيلتقي سترة اليوم أيضا.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف التهائي، علما أن القادسية احتل وصافة البطولة الموسم الماضي بعد خسارته من دهوك 1-2 بمجموع المباراتين النهائيتين.



ويعلم مدرب القادسية نبيل معلول أن الفرصة ستكون مثالية لرفع الحالة المعنوية للفريق وتجاوز خسارة كاظمة في دوري زين الممتاز بحال تحقيق انتصار يعيده مرة أخرى للمنافسة بالمجموعة بقوة، لا سيما أن المنافس يعتبر المرشح الأبرز لتصدر المجموعة، لذلك على لاعبي الأصفر نسيان المستوى المتواضع الذي ظهروا عليه في مواجهة زاخو بالجولة الأولى وكاظمة قبل أيام.



ويمتلك القادسية عددا من اللاعبين المميزين بجميع خطوطه أبرزهم بدر المطوع ومحمد صولة ومحمود كهربا وفيكتور لكحل وعبدالعزيز وادي وخالد إبراهيم لكنه في نفس الوقت يفتقد خدمات عدد من العناصر الجيدة كعيد الرشيدي ومبارك الفنيني وجاسم المطر وعبدالله مطاوع، لكنه استعاد خدمات طلال الفاضل الغائب منذ فترة للإصابة وقد يمثل إضافة قوية في خط الوسط إن كان بجاهزية عالية.



من جهته، يشارك العين بتشكيلة مكونة من لاعبيه البدلاء والرديف، وذلك للتركيز أكثر على بطولة الدوري التي يتصدرها برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد ورغم ذلك فالفريق يمتلك عددا من اللاعبين المحليين والمحترفين في جميع المراكز وظهر ذلك جليا بمواجهة سترة البحريني ما يعني أن خطة الجهاز الفني باللعب على أكثر من جبهة من خلال تنوع اللاعبين تسير بخطى ثابتة نحو النجاح.



ويدير المواجهة طاقم حكام قطري بقيادة سلمان فلاحي ويساعده يوسف عارف وزاهي الشمري والحكم الرابع السعودي محمد السماعيل وفي غرفة الفار الحكمان القطريان مشاري الشمري وفيصل عيد.