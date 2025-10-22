

مدد بايرن ميونيخ الألماني عقد مدربه البلجيكي فنسان كومباني عامين حتى 2029، كما أعلن النادي البافاري أمس.



وتسلم كومباني منصبه في يوليو عام 2024 خلفا لتوماس توخل ونجح بموسمه الأول في قيادة الفريق إلى استعادة لقب الدوري الذي خسره لصالح باير ليفركوزن في الموسم الذي سبقه.



وقال كومباني في بيان صادر عن ناديه: «أنا ممتن جدا وأشعر بالفخر وأريد توجيه الشكر إلى بايرن للثقة وأجواء العمل التي توافرت لي منذ أيامي الأولى». وتابع: «لدي شعور بأنني هنا منذ فترة طويلة وأنا أفهم النادي جيدا».



وحقق بايرن ميونيخ الفوز في مباريات الـ 11 الأولى هذا الموسم بمختلف المسابقات، بينها 7 في الدوري الألماني واثنتان في دوري أبطال أوروبا وواحدة في الكأس وأخرى في الكأس السوبر الألمانية التي أحرزها.