

يعقوب العوضي



افتتح برقان مشواره في البطولة التنشيطية لكرة اليد بفوز صعب على الفحيحيل بنتيجة 32-30 في المواجهة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وربح أول نقطتين بينما بقي رصيد الفحيحيل خاليا، وفي لقاء آخر انتهت مواجهة النصر مع الصليبخات بالتعادل 34-34 وتقاسم الفريقان نقطتي اللقاء.



وتقام الجولة الثانية الاثنين المقبل على نفس الصالة، حيث يلتقي العربي مع اليرموك في الـ 5 مساء بينما يلعب في الـ 7 برقان مع النصر. وتأتي البطولة في التوقيت الحالي لدخول المنتخب الوطني الأول في رحلة الإعداد للتصفيات الآسيوية المقررة في الكويت يناير المقبل والتي يستعد لها الأزرق عبر المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي نوفمبر المقبل، ويخضع حاليا لمعسكر خارجي في تونس سيلعب خلاله عدة مباريات ودية تحضيرية.