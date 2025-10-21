النويف: الاجتماعات الدورية لـ «الاتحاد» منصة فاعلة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الإدارات الجمركية الخليجية

استقبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك يوسف خالد النويف، وفد هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في ديوان الجمارك بمنطقة (3).

وكان في الاستقبال أيضًا كلٌّ من نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري صالح محمد العمر، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية فاطمة حمزة القلاف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية هيئة الاتحاد الجمركي، وآليات تطبيق اللوائح التنفيذية لقانون الجمارك الموحد، إضافةً إلى سُبل تعزيز التعاون والتكامل الجمركي بين دول المجلس.

وأكد المدير العام خلال اللقاء أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تعقدها هيئة الاتحاد الجمركي، لما تمثله من منصة فاعلة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الإدارات الجمركية الخليجية، مشيدًا بجهود المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي د.سليمان بن سعود الغافري، ومثمنًا ما تبذله الهيئة من دور محوري في دعم العمل الجمركي الخليجي المشترك.