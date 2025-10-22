أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة المعادن الثمينة وسمت وفحصت نحو 55 مليون غرام من الذهب والفضة والمعادن والأحجار الثمينة خلال النصف الأول من العام الحالي برسوم بلغت 1.77 مليون دينار (نحو 5.5 ملايين دولار).



وقالت الوزارة في إحصائية صادرة أمس إن الذهب والفضة استحوذا على النصيب الأكبر من إجمالي الأوزان المفحوصة إذ تم فحص 18.63 مليون غرام من الذهب، برسوم بلغت نحو 909 آلاف دينار (نحو 3 ملايين دولار).



وأضافت أنه تم فحص 31.446 مليون غرام من الفضة برسوم بلغت نحو 314 ألف دينار (نحو مليون دولار)، إضافة إلى فحص نحو 2.221 مليون غرام من الذهب المطعم بالأحجار ذات القيمة بلغت نحو 158 ألف دينار (نحو 516 ألف دولار).